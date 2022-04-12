Bursa'nın gururu, Türkiye şampiyonu oldu

KASTAMONU (İHA) - Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, hafta sonunda Kastamonu'da gerçekleştirilen, ' Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Birinciliği' müsabakalarında şampiyon oldu.

Bursa genelinde gerçekleştirilen geleneksel halk oyunları yarışmalarında Bursa birincisi olan ve ardından Manisa'da gerçekleştirilen müsabakalarda Marmara ve Ege Bölgesi birinciliğini kazanarak Bursa'nın gururu olan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, başarısını Türkiye birinciliğiyle taçlandırdı. Bursa, Burdur, Kastamonu, Artvin, Antalya, Kütahya, Adana, Van ve Sivas olmak üzere 9 ilden halk oyunu ekibinin yarıştığı Kastamonu'daki, 'Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda jüriden 87,52 puan alarak birinci olan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi sonuçlar açıklanınca büyük mutluluk yaşadı.

Şampiyon öğrenciler, kupayı Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın elinden alırken, antrenörleri Sedat Planalı ve Okul Müdürü Ramazan Yürük ile birlikte kupa sevincini yaşadı.

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Kastamonu dönüşü velilerin yaptığı organizasyonla görkemli bir şekilde karşılandı. Gece yarısı Bursa'ya dönen şampiyon çocukları için okul önünde organize olan veliler, hem çocuklarıyla hasret giderdi, hem de bu tarihi başarıyı kutladı. Tatilin ardından yeniden eğitimin başlayacağı gün ise Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi için okul idaresi tarafından büyük bir karşılama hazırlığı yapılıyor. - BURSA