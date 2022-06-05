Bursa'nın buz hokeyi yıldızları şampiyonaya hazır - Haberler

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Bursa'nın buz hokeyi yıldızları şampiyonaya hazır

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Burak Öztürk - Spor
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- Bursa'nın buz hokeyi yıldızları şampiyonaya hazır Bursa'nın tek buz hokeyi takımı Yıldız B grubu, 18-20 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan, Buz Hokeyi Yıldızlar Şampiyonası'na Demirtaş'taki Parkur Bursa AVM'de hazırlandı.

- Bursa'nın buz hokeyi yıldızları şampiyonaya hazır

BURSA - Bursa'nın tek buz hokeyi takımı Yıldız B grubu, 18-20 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan, Buz Hokeyi Yıldızlar Şampiyonası'na Demirtaş'taki Parkur Bursa AVM'de hazırlandı.

3 yıl önce kurulan Bursa'nın ilk buz hokeyi takımı olma statüsüne sahip Yıldız B Grubu'nun minik sporcuları, İstanbul'da düzenlenecek olan şampiyonanın son hazırlıklarını Parkur Bursa AVM'nin doğal buz pistinde tamamladı. Burada hazırlık maçı yapan 7-12 yaş aralığında olan minik sporcuların şampiyonluk azmi ise çevredeki seyircilerden tam not aldı. Milli takım altyapı ve gelişim antrenörlüğü yapan Nihat Parlak, "Buz hokeyi sporunun Bursa'da alt yapısını oluşturduk. Araya pandemi girdi fakat pandemi sürecinin bitmesiyle aktivitelerimiz tekrar başladı. İçeride bulunan Yıldızlar B takımı, Bursa'nın resmi ilk buz hokeyi takımı. Bu takım 18-20 Haziran İstanbul'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak. Bu şampiyonada bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Faaliyetlerimiz tüm Türkiye'de şuan ediyor. Şampiyonluk içinde elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Minik sporcu Arda Karadeniz ise, "Bu spora 3 yıl önce başladım. Benim için çok güzel bir spor ve bu sporu seviyorum. Başlarken kötü olsam da şimdi kendimi düzelttiğimi düşünüyorum. Bu sene şampiyonluk kupasını almak istiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Spor

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