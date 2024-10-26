Bursa Milletvekili Varank, Bursaspor'un Zaferini Tribünden İzledi
Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'taki maçında Kütahyaspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçı tribünden izleyen Bursa Milletvekili Mustafa Varank, taraftarlarla birlikte coşkulu anlar yaşadı.
Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursaspor-Kütahyaspor maçında tribünde taraftarlarla izledi.
Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta sahasında Kütahyaspor ile karşılaştı. 42 bin 740 taraftarın takip ettiği müsabakayı Bursa Milletvekili Mustafa Varank da takip etti. Tribünde maçı izleyen Varank'ı gören taraftarlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi.
Müsabakayı Bursaspor 3-0'lık skorla kazandı. Öte yandan tribünlerin Türk bayraklı şovu maça damgasını vurdu. - BURSA