Bursa haberi... Kadın A Milli Takımı'nın maçı Bursa'da oynanacak Spor Haberleri Bursa haberler... Kadın A Milli Takımı'nın Almanya ile FIFA Dünya Kupası'nda oyacağı grup maçı Timsah Park'ta oynanacak. Kadın A Milli Takımı'nın Almanya ile FIFA Dünya Kupası'nda oyacağı grup maçı Timsah Park'ta oynanacak. 3 Eylül'deki mücadele saat 15.45'te başlayacak. Kadın A Milli Takımı'nın, FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda lider Almanya ile yapacağı karşılaşma Timsah Park'ta oynanacak. 3 Eylül'deki mücadele 15.45'te yapılacak. Bu müsabaka dışında Burda'da 21-26 Eylül'de de U18 Milli Takımı'nın maçı olacak. Timsah Park, U18 Milli Takımı'nın, İspanya, Portekiz ve Romanya'nın katılacağı 4'lü özel turnuvaya da ev sahipliği yapacak. (Barış Yalım - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Almanya Eylül Spor Güncel Haberler

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