Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haberi... Bakan Kasapoğlu, derbi maçını İznik'te vatandaşlarla izledi

Spor Haberleri

Bursa haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını vatandaşlarla izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını vatandaşlarla izledi.

İznik Gölü kıyısında düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış törenine katılan Bakan Kasapoğlu, dönüş yolunda İznik'te bir çay ocağında mola verdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısını seyretti.

Çay ocağında çekirdek yiyen ve çay içen Kasapoğlu, vatandaşlara kitap ile satranç takımı hediye etti.

Bakan Kasapoğlu'na Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşlik etti.

Müsabakanın bitmesinin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yoluna devam etti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Fenerbahçe Beşiktaş Bursa Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title