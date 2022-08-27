Bursa haberleri: Antalyaspor'dan Judo Milli Takımı'na girme başarısı gösteren Yıldırım'a kutlama Spor Haberleri Bursa spor haberine göre Antalyaspor Kulübü, Judo Milli Takımı'na girme başarısına ulaşan sporcusu Mustafa Beyazıt Yıldırım'ı tebrik etti. Antalyaspor Kulübü, Judo Milli Takımı'na girme başarısına ulaşan sporcusu Mustafa Beyazıt Yıldırım'ı tebrik etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Judo Federasyonunun 13-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlediği Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 66 kiloda Türkiye şampiyonu olan Antalyasporlu judocu Mustafa Beyazıt Yıldırım, elde ettiği bu başarı ile birlikte 1-3 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Antalyaspor'u ve ülkemizi temsil edecek." Spor Kaynak: AA / Oktay Özden Antalyaspor Yunanistan Spor Haberler

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