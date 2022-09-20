Bursa haberi | Yıldırım Kış Spor Okulları başlıyor

Yıldırım Belediyesi'nin Kış Spor Okulu kayıtları başladı.

16 branşta temel spor eğitimlerinin verildiği kurslarda çocuklar, ilçenin farklı noktalarındaki spor tesislerinde yüzme, basketbol, voleybol, futbol, cimnastik, satranç, kick boks, mini cimnastik, tekvando, karate, güreş, tenis, boks, badminton ve masa tenisi branşlarını usta eğiticilerden öğrenme fırsatı buluyor. Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları'nda kayıtlar 26 Eylül'de başlayacak. Spor Okulları'nda çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. Yıldırım'ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla spor okullarımızda eğitimler kış boyunca da sürecek. Kurslarımız temiz, düzenli ve hijyenik ortamlarda alanında deneyimli eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştiriliyor" dedi. - BURSA