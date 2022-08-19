Bursa haberleri | Frutti Extra Bursasporlu oyuncu Yiğitcan Saybir sakatlandı Spor Haberleri Bursa haberi: Frutti Extra Bursaspor'un başarılı oyuncusu Yiğitcan Saybir, A Milli Takımı'nın Yunanistan'la oynadığı maçta sakatlandı. Frutti Extra Bursaspor'un başarılı oyuncusu Yiğitcan Saybir, A Milli Takımı'nın Yunanistan'la oynadığı maçta sakatlandı. Frutti Extra Bursaspor'dan 'Geçmiş olsun Yiğitcan Saybir' başlıklı açıklama şu şekilde: "A Milli Takımımızın Yunanistan ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncumuz Yiğitcan Saybir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oyuncumuzun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak." (Barış Yalım - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yunanistan Bursaspor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bursa haberleri | Frutti Extra Bursasporlu oyuncu Yiğitcan Saybir sakatlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.