Bursa haberi: Bursaspor'un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçiyor

Bursaspor'un eski yöneticisi Şevket Kaydı tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı vazgeçti.

Maddi anlamda zor günler yaşayan Bursaspor'un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçmeye devam ediyor. Şimdi de Hayrettin Gülgüler'in döneminde yöneticilik yapan Şevket Kaydı, alacaklarından vazgeçti. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "56. dönem yöneticilerimizden Şevket Kaydı tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı feragat etmiştir. Kendisine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız." Eski Başkan Hayrettin Gülgüler'in ekibinde yer alan Şevket Kaydı, o dönem yöneticilikten de istifa etmişti. - BURSA