Bursa haberi! Bursaspor hücum çalıştı Spor Haberleri Bursa haberine göre TFF 2. Lig'in başlamasına az bir süre hazırlıklarını sıklaştıran Bursaspor, günü tek idmanla geçti. TFF 2. Lig'in başlamasına az bir süre hazırlıklarını sıklaştıran Bursaspor, günü tek idmanla geçti. Yeşil-beyazlı takım hücum çalıştı. Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, hücum çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Spor Haberler

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