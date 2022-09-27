Bursa haberi... Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan 4 madalya Spor Haberleri Bursa haberler... 20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 13 Yaşaltı Badminton Bursa İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yine başarılı sonuçlara imza attı. 20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 13 Yaşaltı Badminton Bursa İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yine başarılı sonuçlara imza attı. Gürsu Sporcu Fabrikası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporbadmintoncuları, 4 madalya kazandılar. Büyük heyecanın yaşandığı İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Efe Kağan Aşık tek erkeklerde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Metehan Selim Dönmez-Efe Kağan Aşık ikilisi çift erkeklerde ve Metehan Selim Dönmez de karışık çiftlerde birinci olmayı başardı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor Eylül Bursa Spor Haberler

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