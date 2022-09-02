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Bursa haberi! Başkan Yıldırım Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne destek kampanyası başlattı

Spor Haberleri

Bursa haberi! Başkan Yıldırım Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne destek kampanyası başlattı

Bursa gelişmesine göre AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne destek olmak için 11 yeni sezon forması alarak kampanya başlattı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne destek olmak için 11 yeni sezon forması alarak kampanya başlattı.

15 yılın ardından Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bayırköyspor'un tüm haklarını Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne devretmesinin ardından tüm kent seferber oldu. Stat, tesis ve kalacak yer sorunun ardından maddi imkansızlıklarda devreye girince AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım bir kampanya başlattı. Yıldırım, takıma destek amaçlı yeni sezon formalarından 11 adet aldı. Tüm herkesin takıma forma alarak destek olmasını isteyen Yıldırım, "Tüm hemşerilerime bu kampanyaya sahip çıkmaya, takımına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bilecik 1969 Spor Kulübü bizim ortak değerimiz. Bilecik 1969 Spor Kulübü için bu yardımlarımız ne ilktir, ne de son" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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