Bursa haber | Bursaspor salonda çalıştı Spor Haberleri Bursa haberler: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bu sabah çalışmasını salonda kondisyon depolayarak gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bu sabah çalışmasını salonda kondisyon depolayarak gerçekleştirdi. Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Kondisyon Salonu'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı futbolcular salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İbrahim Yazıcı Bursaspor Spor Haberler

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