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Bursa haber: Bursaspor'da as kadro oluşturulmaya çalışılıyor

Spor Haberleri

Bursa haber: Bursaspor'da as kadro oluşturulmaya çalışılıyor

Gelen Bursa haberlerine göre Transfer tahtasını açmayan Bursaspor'da as kadro belirlenmeye çalışılıyor.

Transfer tahtasını açmayan Bursaspor'da as kadro belirlenmeye çalışılıyor. Teknik Direktör Tahsin Tam, iskeleti oluşturacak futbolcuları belirleyip yeni sezona girmek istiyor.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da heyecan gün geçtikçe artıyor. Teknik Direktör Tahsin Tam ise as futbolcularını belirleme yönünde yoğun çaba sarf ediyor. 53 yaşındaki teknik adam, iskelet kadroyu belirleme yönünde önemli adımlar atarken, tecrübeli futbolcuların etrafına sahada ayakta kalabilecek, yere sağlam basan genç futbolcuları oluşturmaya çalışıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Spor Haberler

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