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Bursa haber: Bursaspor'da Afyon kampı başladı

Bursa haber: Bursaspor'da Afyon kampı başladı

Bursa haberine göre Bursaspor, 15 Ağustos'a kadar sürecek olan Afyon kampına bu akşam yaptığı antrenmanla startı verdi.

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Bursaspor, 15 Ağustos'a kadar sürecek olan Afyon kampına bu akşam yaptığı antrenmanla startı verdi.

Sezon başı hazırlıklarını Afyon'da sürdürecek olan Bursaspor bu akşam saatlerinde ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, farklı istasyonlarda dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. 28 futbolcunun yer aldığı yeşil-beyazlı takım yarın sabah yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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