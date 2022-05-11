Bursa'dan milli takıma 3 transfer

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış branşı sporcuları Sefa Yaman, Bilal Eltutan ve Nazlı Su Başkurt milli takıma seçildi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları gösterdikleri başarılarla göz dolduruyor. Spor Tırmanış branşı sporcuları Sefa Yaman, Bilal Eltutan ve Nazlı Su Başkurt, 2021-2022 sezonunda bölge ve Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri başarılar ile milli takım aday kamplarına çağırılmıştı. Aday kadroda başarılarını ispatlayan İnegöllü sporcular, milli takıma seçildi. 3 başarılı sporcu, 21-22 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Aydın Efeler Belediyesi Tırmanış duvarında yapılacak olan Spor Tırmanış Küçükler, Gençler ve Büyükler Lider Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsilen mücadele edecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor