Üye Girişi
Haberler

Bursa'daki Lise Öğrencisi Elyesa Kılıç, Kick Boks ve Wushuda Uluslararası Başarılarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir lisede öğrenim gören Elyesa Kılıç, kick boks ve wushu alanında uluslararası başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Genç sporcu, Türkiye'yi temsil ettiği uluslararası organizasyonlarda dereceler kazanarak ülkesini, kulübünü ve ailesini gururlandırdığını belirtti. Antrenörü ise Elyesa'nın disiplinli çalışma ve sürekli antrenman yapma alışkanlığı sayesinde başarılı olduğunu ifade etti.

Bursa'daki bir lisede öğrenim gören Elyesa Kılıç, Türkiye'ye dereceler kazandırdığı kick boks ve wushuda uluslararası başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Bursa Erkek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Elyesa Kılıç, babasının teşvikiyle dövüş sporlarına yöneldikten sonra kick boks ve wushu ile ilgilenmeye başladı.

Wushuda 2 yıllık çalışmasının ardından milli takıma seçilen Elyesa, 2023 Wushu Balkan Şampiyonası'nda finalde rakibine yenilerek ikinci oldu.

İstanbul'da geçen yıl mayıs ayında 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na bireysel katılarak üçüncü olan Elyesa, bu sene ise 15-19 Mayıs'ta yine İstanbul'daki Turkish Open WAKO Dünya Kupası'ndan birincilikle döndü. Elyesa Kılıç, 48 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı organizasyonda 51 kilo K1 branşında altın madalya kazandı.

Antrenörü Enes Gezer'le Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde ve bağlı olduğu spor merkezinde haftada 3 gün antrenman yapan Elyesa Kılıç, kick boksta genç milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Elyesa, seçmelerde başarılı olması halinde Macaristan'da 23 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılacak.

"Ülkemi, kulübümü, ailemi gururlandırdığım için mutluyum"

Elyesa Kılıç, AA muhabirine, hem kick boks hem de wushuda uluslararası alanda yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Gününün yarısının okulda yarısının ise antrenmanda geçtiğini belirten Elyesa, emeğinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu anlattı.

Her iki spor dalıyla da keyif alarak ilgilendiğini aktaran Elyesa, geçen yıldan bu yana katıldığı uluslararası organizasyonlarda dereceler kazandığını dile getirdi.

Dünya Kupası'nda geçen yıl alamadığı altın madalyayı bu sene kazanarak yarım kalan serüvenini tamamladığını ifade eden Elyesa Kılıç, şunları kaydetti:

"Her iki spor dalında daha fazla derece kazanmak için antrenmanlarımı sürdürüyorum. Ülkemi, kulübümü, ailemi gururlandırdığım için mutluyum. Bana güvenip destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hedefim kick boks milli takımına girip ülkemizi temsil etmek. Daha büyük organizasyonlara katılmak istiyorum."

Antrenör Enes Gezer de başarının sırrının disiplinli çalışmak ve sürekli antrenman yapmak olduğunu vurguladı.

Macaristan'da mücadele ederek madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gezer, "Dünya Kupası'nda kategorisinde şampiyon olarak bizi gururlandırdı. Kick boksun 3 ayağı mevcut. Son ayakta Macaristan'a, Avrupa Şampiyonası'na gidip gitmeyeceği belli olacak. Hedefimiz gitmek. İşimiz zor ama Allah'ın izniyle başaracağız. Elyesa'dan ümitliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Bursa Spor Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Bakmadan Geçme

Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title