Bursa'da vefa kupası

Ovaakça spor'un 2020'de hayatını kaybeden Osmangazi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat Hiçdurmaz anısına düzenlediği 'Sedat Hiçdurmaz U12 Kupası' futbol şenliğine 10 takımdan 200 sporcu katıldı.

Ovaakça spor, 2020'de hayatını kaybeden İyi Parti Osmangazi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat Hiçdurmaz anısına futbol şenliği düzenledi. Mayıs ayı içerisinde başlayacak olan U12 Ligi için hazırlık niteliğindeki turnuvaya; ev sahibi Ovaakça spor'un yanı sıra AVP Cihan spor, Yıldırım Belediye Jimnastik Spor Kulübü, Panayır spor, Bosch spor, İsmetiye spor, Yıldırım Ayyıldız spor, Bursa Yol spor ve Çağlayan Spor Akademisi katıldı.

Beyaz ve mavi gruplarda 10 takımın mücadele ettiği turnuvanın başlama vuruşunu Bursa spor'un efsane kaptanlarından Ali Nail Durmuş yaptı. Beyaz Gurubu lider tamamlayan Ovaakça spor ile Mavi Gurup lideri Panayır spor şampiyonluk maçında karşılaştı. Panayır spor müsabakayı 1-0 kazanarak şampiyonluk ipini göğüslerken, Ovaakça spor ikinci oldu. Bosch spor da 3.'lük müsabakasında karşı karşıya geldiği AVP Cihan spor'u 2-1 mağlup ederek. 3. oldu. Ovaakça spor olarak böyle anlamlı bir etkinliğe imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kulüp Başkanı Ferhat Gider, "Rahmetli Sedat Hiçdurmaz ağabeyimiz gerek Osmangazi Belediyesi'nde gerekse Büyükşehir Belediyesi'nde Ovaakça'nın sesi oldu. Ovaakça spor'dan desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Biz de bir etkinlik düzenleyerek kendisini yad etmek istedik" dedi.

Etkinliğin özellikle çocuklar için çok verimli olduğunu, minik sporcuların hem eğlendiğini hem de yeni dostluklar kurduğunu aktaran Başkan Gider, "Turnuvamıza 10 güzide spor kulübümüzden 200'ün üzerinde sporcu kardeşimiz ve velileri katıldı. Adeta bir şenlik havasında geçen etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan kulüp başkanlarımıza, yöneticilerine, velilerine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ve güzel etkinliğin düzenlenme sürecinde bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BURSA