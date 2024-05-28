Üye Girişi
Haberler

Bursa'da U-14 Midi Kızlar Gelişim Ligi'nde Şampiyonluk

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen U-14 Voleybol Midi Kızlar Gelişim Ligi'nde Hürriyetspor birinci olarak şampiyonluk kupasını kazandı. Final maçında rakibini 2-0 yenerek zafer elde eden Hürriyetspor, evine kupayla döndü.

Bursa'da U-14 Midi Kızlar Gelişim Ligi'nde 54 takım arasından birinciliği alan Hürriyetspor şampiyonluk kupasını evine götürdü.

Bursa'da düzenlenen U-14 Voleybol Midi Kızlar Gelişim Ligi'nde 54 ekip yarıştı. Final maçında Hürriyetspor ve Emin İmen Vakıfbank Voleybol Kulübü Çekirge Kapalı Spor Salonu'nda şampiyonluk maçı için karşı karşıya geldi. Maça damgasını vuran Hürriyetspor'un oyuncuları rakibini 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Kupayı evine götüren genç sporcular, madalya töreninden sonra hatıra fotoğrafı çektirirken, maçın konuşulan oyuncuları Nehir, Melis, Sude ve Damla oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Voleybol Bursa Spor Spor Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title