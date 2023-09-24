Bursa'da Renkli Koşu Festivali 'Color Sky 5K' Gerçekleşti

Bursa'da düzenlenen renkli koşu festivali 'Color Sky 5K', yüzlerce sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, parkur boyunca renkli tozlarla süslenerek koştu ve etkinlik sonunda bir konserle eğlenceye devam etti.