Bursa'da Otomobil Yarışmacıları Çocuklar İçin Hünerlerini Sergiledi

Bursa'da düzenlenen 'Co - Drive' etkinliğinde profesyonel otomobil yarışmacıları, çocuklar için hız ve performans gösterisi yaptı. Etkinlikte çocuklar ücretsiz oyun alanlarından faydalanırken, araçlarda heyecan dolu anlar yaşadılar.

Bu kez çocuklar için piste çıktılar

BURSA - Bursa'da bir araya gelen profesyonel otomobil yarışmacıları, bu sefer çocuklar için hünerlerini sergiledi.

Bursa Otomobil Sporları Spor kulübü (BOSSEK), tarafından organize edilen 'Co - Drive' etkinliği Yunuseli Havaalanı'nda yapıldı. Bursa'daki özel bakıma ihtiyaç duyan çocukları bir araya getiren etkinlikte, ücretsiz oyun alanları, yiyecek ve içecek stantları da yer aldı. Profesyonel yarışmacıların hız ve performans gösterisi, çocukları ve ailelerini büyüledi. Farklı donanımlara sahip araçlarla bol bol fotoğraf çekilen çocuklar yaşadıkları pist deneyiminde ise heyecanları doruğa çıktı.

Araçların sesiyle dahi adrenalin yaşayan çocuklar, sürücünün yanında oturduklarında ise elleri ayaklarına dolaştı. Anında kalkan araçla birlikte nefeslerini tutan çocuklar, böyle bir deneyim yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Çocukların hayatına bir nebze de olsa renk katmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Atış Motorspor'dan Burak Başlık, "Otizmli çocuklar ve çocuk esirgemeden gelen misafirlerimizle burada heyecan dolu anlara tanık olmak güzel. Onları motor sporlarının içerisinde nelerin yaşandığına tanıklık etmelerine vesile olmak bizleri mutlu etti. Onları araçlarımızda misafir etmek, onlarla birlikte heyecanı yaşamak, onların mutluluğuna şahit olmaz bize yeter" dedi.