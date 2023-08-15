Bursa'da Kur'an kursu öğrencilerine bilek güreşi turnuvası düzenlendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Yeni Temenyeri Camisi'nde yaz aylarında Kur'an-ı Kerim kursuna gelen çocuklar için İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından bilek güreşi turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan çocuklara hediyeler verildi.

Bursa'da Yeni Temenyeri Camisi'nde Kur'an kursunda eğitim alan çocuklar için bilek güreşi turnuvası yapıldı. Turnuvaya katılan çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yeni Temenyeri Camisi'nde yaz aylarında Kur'an-ı Kerim kursuna gelen çocuklar için İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü bilek güreşi turnuvası düzenledi. Bilek güreşinin kurallarının öğretildiği çocuklar daha sonra yaşıtlarıyla gruplanarak turnuva gerçekleştirildi. Turnuvayı kazanan çocuklar forma ile ödüllendirilirken, turnuvaya katılan diğer çocuklara ise şapka hediye edildi.

Dini eğitimler sportif faaliyetlerle eğlenceli hale getiriliyor

Çocuklara verilen dini eğitimin yanında sportif faaliyetlerin dersleri daha eğlenceli bir hale getirdiğini söyleyen cami imam hatibi, "Yaz dönemi boyunca dini bilgilerin yanında spor aktiviteleri de yaparak bu süreci eğlenceli bir hale getirmek için bu tarz etkinlikler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kur'an okumayı öğrenip spor yapıyorlar

Çocukların yaz döneminde sportif etkinlikler düzenleyerek camiye gelmelerini hedeflediklerini söyleyen İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Antrenörü Akif Karaçavuş, "Camideki çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim eğitimine başlamasının ardından, onlara bilek güreşini tanıtmak, öğretmek ödül gibi oldu. Ata sporumuzu tanımış oldular. Hem onları camiye gelmelerinde etkileyici bir faaliyet olacağını düşündük. Türkiye'de bir ilk bu yaptığımız faaliyet. Gençlerimin ata sporlarımızla tanışmalarını ve bilek güreşi eğitimi almalarını hedefliyoruz" dedi. - BURSA