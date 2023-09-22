Bursa'da Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Genç Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden kalp krizi geçiren genç hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynamak için randevulaşan bir kişi akşam halı sahaya geldi. Maçın başlamasıyla koşmaya başlayan genç birden yere yığıldı. Arkadaşları ise hemen yanına koşarak durumu anlamaya çalıştı. Fenalaşan gencin kendine gelmemesi üzerine arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık Servisini aradı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç hastaneye kaldırılırken, gencin yere yığıldığı anlar ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA