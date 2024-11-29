Bursa'da Genç Yüzücüler Baraj Geçme Müsabakalarında Kıyasıya Rekabet Ediyor
Bursa Atıcılar Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 12+ Yaş Uzun Kulvar Baraj Geçme Müsabakası'nda 21 kulüpten 264 sporcu yarışıyor. Müsabakalar, genç yüzücülerin gelişimini desteklarken, yüzme sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.
Bursa Atıcılar Yüzme Havuzu, 12+ Yaş Uzun Kulvar Baraj Geçme Müsabakası'na ev sahipliği yapıyor. 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen organizasyona, 21 kulüpten 264 sporcu katılıyor. Sporcuların 118'i kız, 146'sı erkek yüzücülerden oluşuyor.
Yarışların ilk gününde büyük bir rekabet sahneye çıktı. Sporcular, baraj sürelerini geçmek ve bir üst seviyeye yükselmek için kıyasıya mücadele ediyor. Tribünlerdeki aileler ve sporseverler ise bu heyecana ortak oluyor.
Organizasyon, genç yüzücülerin gelişimine katkı sunmayı hedeflerken, yüzme sporuna olan ilgiyi de artırmayı amaçlıyor. Müsabakalar 1 Aralık Pazar günü sona erecek ve barajı geçen sporcular bir üst seviyeye yükselme hakkı kazanacak.
Genç yeteneklerin performansları büyük bir merakla takip ediliyor. Müsabakalar, bölgedeki spor kültürünün gelişimine de önemli katkı sağlıyor. - BURSA