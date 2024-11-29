Üye Girişi
Haberler
Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü

Türkiye ekonomisinden sevindiren haber

 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı

Türkiye sınırında kan gölü! Kent merkezine dayandılar

Bursa'da Genç Yüzücüler Baraj Geçme Müsabakalarında Kıyasıya Rekabet Ediyor

Bursa'da Genç Yüzücüler Baraj Geçme Müsabakalarında Kıyasıya Rekabet Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Atıcılar Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 12+ Yaş Uzun Kulvar Baraj Geçme Müsabakası'nda 21 kulüpten 264 sporcu yarışıyor. Müsabakalar, genç yüzücülerin gelişimini desteklarken, yüzme sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Bursa Atıcılar Yüzme Havuzu, 12+ Yaş Uzun Kulvar Baraj Geçme Müsabakası'na ev sahipliği yapıyor. 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen organizasyona, 21 kulüpten 264 sporcu katılıyor. Sporcuların 118'i kız, 146'sı erkek yüzücülerden oluşuyor.

Yarışların ilk gününde büyük bir rekabet sahneye çıktı. Sporcular, baraj sürelerini geçmek ve bir üst seviyeye yükselmek için kıyasıya mücadele ediyor. Tribünlerdeki aileler ve sporseverler ise bu heyecana ortak oluyor.

Organizasyon, genç yüzücülerin gelişimine katkı sunmayı hedeflerken, yüzme sporuna olan ilgiyi de artırmayı amaçlıyor. Müsabakalar 1 Aralık Pazar günü sona erecek ve barajı geçen sporcular bir üst seviyeye yükselme hakkı kazanacak.

Genç yeteneklerin performansları büyük bir merakla takip ediliyor. Müsabakalar, bölgedeki spor kültürünün gelişimine de önemli katkı sağlıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artış
img

Beşiktaş taraftarı gece yarısı havaalanına hesap sormaya gitti
img

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Mehti Şeren kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehti Şeren kaç yaşında, nereli? Mehti Şeren biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.