Bursa'da evinde fenalaşan 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti - Haberler

Bursa'da evinde fenalaşan 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yenişehir Belediyesporlu futbolcu Barış Demir hayatını kaybetti. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yenişehir Belediyesporlu futbolcu Barış Demir hayatını kaybetti. Barış Demir, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 27 yaşındaki oyuncu, yaşamını yitirdi. Genç futbolcunun cenazesinin ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Samanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi. Futbola 2010'da Bursaspor altyapısında başlayan Demir, 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Yenişehir Belediyespor'da forma giydi. Başsağlığı mesajları Barış Demir'in vefatı nedeniyle Bursaspor Kulübünce başsağlığı mesajı paylaşıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar kulübümüze önemli hizmetler veren profesyonel futbolcu Barış Demir'in vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi. Bursa'nın Yenişehir ilçe Belediye Başkanı Davut Aydın da mesajında, Barış Demir'in geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhum'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Yenişehir Belediyespor camiasına ve tüm sporseverlere başsağlığı diledi. AA / Sinan Balcıkoca - Spor Kalp Krizi Yenişehir Bursa Spor Haberler

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