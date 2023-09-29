Bursa'da Eker I Run Koşusu Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak

Bursa'da 1 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan Eker I Run Koşusu nedeniyle Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Koşu, Uludağ Milli Parkı ve Orhaneli Yolu güzergahında yapılacak.

Bursa'da, 1 Ekim Pazar günü yapılacak "Eker I Run Koşusu" nedeniyle Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, maraton ve diğer koşuların pazar günü 07.00-14.30 saatlerinde Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu, Lefkoşe Caddesi, Beşevler Kavşağı güzergahında düzenleneceği belirtildi.

Bu nedenle bazı güzergahlarda önlem alınacağı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim Pazar günü bu güzergahlarda saat 07.00'den itibaren ilimiz Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı-Eker Meydanı'ndan başlayacak olan Eker I Run Koşusu, Lefkoşe Caddesi-Kent Ormanı Kavşağı-Misi Köy Kavşağı-Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı-Nilüfer ilçesi Orhaneli-Keles yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve güzergahlarında, etkinlik bitinceye kadar bağlantı yolları ile cadde ve sokaklar arası araç trafiğine kapatılacaktır.

Ancak Beşevler Kavşağı-Lefkoşe Caddesi-Kent Ormanı Kavşağı-Misi Köy Kavşağı-Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı-Nilüfer ilçesi Orhaneli-Keles yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu şehir merkezine geliş istikametindeki yol trafik dubaları ile bölünerek gidiş-geliş olarak kullanılacaktır.

Ayrıca, Bursa Uludağ yolu Kurbağa Kaya Teleferik İstasyonu Uludağ Et Mangal (Kirazlı köyü sapağı) arası Bursa'ya iniş yönünde kontrollü trafik akışı sağlanacaktır."