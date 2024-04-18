Bursa'da Dağyenice Ultra Trail Koşusu Başlıyor

Bursa'da beşincisi düzenlenecek ve 100K parkuru ile Türkiye'nin ilk gece başlayıp sabah biten koşusu olan Dağyenice Ultra Trail, 24-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Türkiye'nin en büyük açık hava ve doğal yaşam merkezlerinden Bursa Dağyenice'de 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ultra maraton, bu yıl 6K Göl Parkuru, 15K Ateş Parkuru, 33K Su Parkuru, 61K Toprak Parkuru ve 100K Mysia Yolları Parkuru farklı seviyelerden koşuculara alternatifler sunuyor. Uluslararası ITRA puanı vermeye akredite olan SPX Dağyenice Ultra Trail 2024'e bu yıl doğa tutkunu bin 500 kişinin katılması bekleniyor. - İSTANBUL