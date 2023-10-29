Bursa'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamaları: Uludağ'da Bayrak Açıldı

Bursa'da Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla Uludağ büyük zirveye tırmanan jandarmalar, 2543 rakımda bayrak açtı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Tim Komutanlıkları (JAK) ekipleri, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında "Büyük Zirve Tırmanış" faaliyeti icra etti.

Uludağ'ın 2543 rakımlı zirveye tırmandı.

Uludağ 1'inci oteller bölgesi, jip yolu, maden ve kapı mevkileri ile küçük zirve, rasat düzü, yasemin geçidi, baykan sırtları karakayalar ve büyük zirve rotasını takip eden ekipler, 8 saat süren tırmanışın ardından 2543 rakımlı zirveye ulaştı.

Zirvede bayrak açan jandarma personeli Türk Bayrağıyla fotoğraf çekildi.