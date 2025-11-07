Haberler

Bursa'da Çocuklar HOBA Projesi Kapsamında Sporla Tanıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Mümin Canbaz Ortaokulu'nda, Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi kapsamında çocuklar zumba, futbol ve voleybol etkinlikleriyle spor yaparak sağlıklı yaşam becerileri kazandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir okulda Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi kapsamında çocuklar zumba yaptı, futbol ve voleybol oynadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında şubat ayında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi, Osmangazi ilçesindeki Mümin Canbaz Ortaokulu'nda uygulandı.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki HOBA ekibinde yer alan 3 beden eğitimi öğretmeni ile okulun 10 beden eğitim öğretmeni okulun bahçesinde ve spor salonunda çeşitli parkurlar kurdu.

Zumbayla başlayan etkinlikte öğrenciler daha sonra, gruplara ayrıldı. Bazı öğrenciler futbol, bazıları ise voleybol oynadı. Bir grup öğrenci de spor salonunda kurulan parkurda etkinliğe katıldı.

Etkinliğe katılan Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer ile okulu yaptıran hayırsever iş insanı Mümin Canbaz da öğrencilerle futbol ve voleybol oynadı.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, AA muhabirine, HOBA Projesi'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin geçen yılki eğitim döneminde Bursa geneline başlatıldığını hatırlatan Sezer, proje kapsamında çocuklara hareketli ve sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılması amacıyla uygulandığını ifade etti.

Bu yılki eğitim döneminde Osmangazi ilçesinde özellikle bütün okulları kapsayacak şekilde projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 3 öğretmen arkadaşımızı tam zamanlı görevlendirerek okullara yönelik faaliyet başlattık. Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi kapsamında bu projede eylemlerin daha sağlıklı olması amaçlandı. Her türlü sportif faaliyeti yaparak sağlıklı zihinlerin sağlıklı bedenlerle gerçekleşeceği kanaatiyle bu projeyi yürütüyoruz. Özellikle ilkokullarda çocukların sportif kabiliyetlerinin ortaya çıkartılması amacıyla çalışma yapıldı. Geri dönüşler gayet olumlu. Çocuklar da çok mutlu. Hareket eden çocuk mutlu çocuktur. Bu işin sistemli ve ekiple yapılmasıyla daha güzel sonuçlar elde etmektedir."

Okul Müdürü Nihal Çamlıbel de HOBA Projesi'ne ilk etapta 250 öğrencinin katıldığını belirterek, "Çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı fiziksel alanlar sunarak öğrencilerimizin düzenli olarak hareket etmelerini sağlıyoruz. Okul içi yarışma, turnuva, şenlik gibi etkinlikler planlayıp projeyi yıl sonuna kadar okulumuzda sürdüreceğiz." dedi.

Okulu yaptıran hayırsever iş insanı Mümin Canbaz ise Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı projeyi desteklediğini söyledi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Spor
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.