Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı
İhlas Haber Ajansı - Salih Bilal Aslan - Spor
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- Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Orhaniyespor kulübünün hazırladığı şampiyonluk klibi sosyal medyada beğeni topladı.
- Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Orhaniyespor kulübünün hazırladığı şampiyonluk klibi sosyal medyada beğeni topladı.
Müsabakalarda goller ve taraftarın sevincinin yer aldığı klipte, binlerce taraftarın araçlarla şampiyonluk turu attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Klip büyük beğeni topladı.