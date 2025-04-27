Bursa'da Amatör Maçta Sağlık Skandalı: Futbolcu Arkadaşları Tarafından Taşındı

Bursa 2. Amatör 3. Grup'ta oynanan Demetevler Gençlikspor-Değirmenlikızık Gençlikspor maçında, ayağı kırılan futbolcu sağlık görevlisi ve sedye olmadığından arkadaşları tarafından saha dışına çıkarıldı.

Vakıf Bera Alt Sahası'nda bugün saat 17.00'de oynanan mücadelede Değirmenlıkızıkspor'dan Mahmut Kozik talihsiz bir durum yaşadı. Girdiği ikili mücadelede ayağı kırılan oyuncu, iddiaya göre sağlık görevlisi ve sedye olmadığı için arkadaşları tarafından kucaklanarak saha dışına çıkarıldı. Bir süre sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mahmut Kozik tedavi altına alındı. Karşılaşmayı takip edenler, yetkililere tepki gösterirken, daha da büyük bir sağlık problemiyle karşılaşılması durumunda çok daha vahim bir tablonun doğabileceği uyarısı yapıldı. Maçta sağlıkçı olmaması nedeniyle yaşanan skandal BASKF'ye yönelik eleştirilerin artmasına sebep oldu. - BURSA