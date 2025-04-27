Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Esad'dan Suriye'yi kana bulama hazırlığı! 150 bin kişilik ordu iddiası

Bursa'da Amatör Maçta Sağlık Skandalı: Futbolcu Arkadaşları Tarafından Taşındı

Bursa'da Amatör Maçta Sağlık Skandalı: Futbolcu Arkadaşları Tarafından Taşındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa 2. Amatör 3. Grup'taki Demetevler Gençlikspor-Değirmenlikızık Gençlikspor maçında, ayağı kırılan futbolcu sağlık görevlisi ve sedye olmaması nedeniyle arkadaşları tarafından saha dışına taşındı. Olay, yetkililere yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

Bursa 2. Amatör 3. Grup'ta oynanan Demetevler Gençlikspor-Değirmenlikızık Gençlikspor maçında, ayağı kırılan futbolcu sağlık görevlisi ve sedye olmadığından arkadaşları tarafından saha dışına çıkarıldı.

Vakıf Bera Alt Sahası'nda bugün saat 17.00'de oynanan mücadelede Değirmenlıkızıkspor'dan Mahmut Kozik talihsiz bir durum yaşadı. Girdiği ikili mücadelede ayağı kırılan oyuncu, iddiaya göre sağlık görevlisi ve sedye olmadığı için arkadaşları tarafından kucaklanarak saha dışına çıkarıldı. Bir süre sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mahmut Kozik tedavi altına alındı. Karşılaşmayı takip edenler, yetkililere tepki gösterirken, daha da büyük bir sağlık problemiyle karşılaşılması durumunda çok daha vahim bir tablonun doğabileceği uyarısı yapıldı. Maçta sağlıkçı olmaması nedeniyle yaşanan skandal BASKF'ye yönelik eleştirilerin artmasına sebep oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.