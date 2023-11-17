Bursa'da Alkol Uygulamasında Yakalanan Sürücüye Cezai İşlem

Bursa'da trafik polisi ekiplerinin alkol uygulama noktasını gören otomobil sürücüsü, hemen yanındaki arkadaşıyla yer değiştirdi. Polis ekiplerinin dikkatinden kaçamayan sürücü uygulama noktasında durdurularak yapılan alkol testinde 1.34 promil çıktı. Sürücünün ehliyetine el konulurken 4 bin 500 lira da ceza kesildi.

Bursa'da trafik polisi ekiplerinin alkol uygulama noktasını gören otomobil sürücüsü, hemen yanındaki arkadaşıyla yer değiştirdi. Polis ekiplerinin dikkatinden kaçamayan sürücü uygulama noktasında durdurularak yapılan alkol testinde 1.34 promil çıktı. Sürücünün ehliyetine el konulurken 4 bin 500 lira da ceza kesildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, alkollü sürücülerin kabusu oldu. Uygulamada yakalanan trafik canavarları cezadan kaçamazken, denetimleri gören bir otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşı ile birlikte yer değiştirdi. Sürücünün uyanıklığı polis ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilerek uygulama noktasında araç durduruldu. Alkol testine giren gerçek sürücünün 1.34 promil alkollü olduğu anlaşıldı. 4 bin 500 lira idari para cezası kesilen sürücü ise 'Toplantıdan geliyordum, o nedenle alkol kullandım, başka bir şey yok' ifadelerini kullandı. - BURSA