Bursa'da AFAD Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Bursa'da AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen Voleybol Turnuvası, afet müdahale ekiplerinin dayanışmasını artırmayı hedefliyor. Turnuvayı ANDA ekibi kazandı, kupaları Vali Yardımcısı Salih Altun takdim etti.

Bursa'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinasyonunda AFAD Bursa Akredite Arama Kurtarma Ekipleri Voleybol Turnuvası düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, afetlere müdahale süreçlerinde birlikte görev yapan ekiplerin saha içindeki uyumunu güçlendirmek, ekipler arası iletişimi artırmak amacıyla "Rakip değiliz, ekibiz" anlayışıyla gerçekleştirilen turnuva Yıldırım Belediyesi Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuvada, Cansuyu, KUMDAK, KORTEKS-KORKUT, İHH, İNDAK, BAKUT, Yıldırım Belediyesi AKE, ANDA, BUSKİ, TTAKE, MEB AKUB, NAK, Çelebi AKE, MAG AME, AKUT ve AFAD ekipleri karşılaştı.

Dört gün süren müsabakalar sonunda, ANDA birinci, İHH ikinci, AKUT ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupaları Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, bu turnuvanın yalnızca bir spor karşılaşması değil, ekiplerin sahadaki danışmasının bir yansıması olduğunu belirterek, "Her smaçta dayanıklılığımızı, her pas alışverişinde uyumumuzu gördük. Buradaki en büyük kazanım şampiyonluk değil, birlikteliğimiz, kardeşliğimiz ve gönüllülük ruhumuzdur. Katkı sağlayan tüm ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Spor
