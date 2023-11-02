Bursa'da 9 Yaşındaki Çocuğa Biber Gazlı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

Bursa'da bir çocuk, bisikletli bir şahsın biber gazlı saldırısına maruz kaldı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bursa'da 9 yaşındaki bir çocuk, bisikletli bir şahsın biber gazlı saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki Yusuf Emir B., sokak arasında bisikletiyle ilerleyen V.İ'nin önce hakaretlerine, ardından biber gazlı saldırısına uğradı. Acı içinde kalan Yusuf Emir B., nefes almaya çalışırken, saldırgan ise bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. 9 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken saldırgan V.İ ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. V.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs, hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verilirken, V.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA