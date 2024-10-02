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Bursa'da 240 Shinkyokusin Sporcusu Senkronize Antrenman Yaptı

Bursa'da 240 Shinkyokusin Sporcusu Senkronize Antrenman Yaptı
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Bursa'da düzenlenen Uluslararası Shinkyokusin Karate Yaz Kampı'na katılan 240 sporcu, havadan görüntülenen senkronize antrenman ile görsel bir şölen sundu.

Bursa'da 240 shinkyokusin sporcusu aynı anda senkronize bir şekilde antrenman yaptı. Drone ile havadan görüntülenen antrenman görsel şölen oluşturdu.

Bursa'da 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Shinkyokusin Karate Yaz Kampı'na Türkiye'nin çeşitli illerinden 240 sporcu katıldı. 27-29 Eylül tarihleri arasında Reşat Oyal Kültür Parkı'nda antrenman yapan sporcular dünyaca ünlü shihan Muzaffer Bacak'tan ders aldı. 240 sporcunun senkronize bir şekilde antrenman yaptığı anlar havadan drone ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şölen bursa

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