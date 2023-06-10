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Bursa'da 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nın İlk Günü Tamamlandı

Bursa'da 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nın İlk Günü Tamamlandı

Spor Haberleri

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde tüm branşlarda müsabakalar yapıldı. 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde 884 sporcu yarıştı. Bazı sporcuların kişisel en iyi derecelerine ulaştığı yarışlar, büyük mücadelelere sahne oldu. Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Bursa'da 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde tüm branşlarda müsabakalar yapıldı. 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde 884 sporcu yarıştı.

Şampiyonaya kayıt yaptıran 20 yaş altı kategorisinde 237 kadın, 439 erkek, 23 yaş altı kategorisinde ise 83 kadın 125 erkek sporcu kıyasıya mücadele etti.

Bazı sporcuların kişisel en iyi derecelerine ulaştığı yarışlar, büyük mücadelelere sahne oldu.

Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Spor

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