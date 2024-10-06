Üye Girişi
Haberler

Bursa'da 11'inci Eker I Run Koşusu Gerçekleşti

Bursa'da 11'inci Eker I Run Koşusu Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen 11'inci Eker I Run etkinliği, 13 ülkeden 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 42K Maratonu'nu kazananlar Roma Maratonu'na katılma hakkı kazanırken, etkinlikte toplamda 4.5 milyon TL bağış toplandı.

BURSA'da, 'Yola Çık' mottosuyla bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Eker I Run', 13 ülkeden 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 42K Maratonu ve 15K koşusu birincileri Roma Maratonu'na katılmaya hak kazanırken, etkinlikte sivil toplum kuruluşları için 4 milyon 500 bin TL bağış toplandı.

Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen 11'inci Eker I Run, saat 07.30'da Uludağ'ın zirvesinden başladı. Uludağ Oteller Bölgesi'nden start alan, Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı'nın finişi Eker Meydan'da gerçekleşti. Yarışa 125'i maraton, 10'u 2'li Takım Bayrak Yarışı olmak üzere toplam 135 koşucu katıldı. Koşuculara en iyi derecelerini yapma fırsatı sunan yokuş aşağı 42K Maratonu, 1.800 metre rakımdan Bursa'nın içine doğru uzanan parkurda, eksi derecelerden, 20 derecenin üzerine çıkan farklı hava koşullarında yapıldı. Maraton koşucularının birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük bir mücadele ortaya koyduğu yarışta, heyecan dolu anlar yaşandı.

KAZANANLAR ROMA MARATONU'NA GİDECEK

42K Maratonu'nda kadınlarda geçen senenin de birincisi Özlem Işık 3 saat 22 dakika ile ipi göğüslerken, 3 saat 36 dakika 36 saniyeyle Tuğba Dinç 2'nci, 3 saat 38 dakika 33 saniyeyle İlknur Yaman 3'üncü oldu.

42K Maratonu erkekler klasmanında birincilik ipini geçen yılki Eker I Run'da olduğu gibi Oğuzhan Emre Singer göğüsledi. 2 saat 29 dakika ile Oğuzhan Emre Singer 1'inci olurken, 2 saat 42 dakika 57 saniye ile Kerem Baybatur 2'nci, 2 saat 43 dakika 21 saniye ile Cemalettin Suntur 3'üncü oldu. Kazananlara çeşitli ödüller verilirken, 10'uncu Eker I Run'ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Sevilla Maratonu'na katılma hakkı kazandı.

MİNİK ADIMLAR 11'İNCİ EKER I RUN'A RENK KATTI

Eker Meydan aynı zamanda 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları, Özel Sporcular Koşusu, 5K, 15K ve Paten Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Çocukların yaşıtları ile koşma deneyimi yaşadığı yarışlar ilgiyle takip edildi. Ailelerinin gururla izlediği minikler, hareket etmenin önemini öğrenirken, yarışma heyecanını da yaşama fırsatı buldu.

YARDIMSEVERLERLİK KOŞULARI İLE STK PROJELERİNE KAYNAK YARATILIYOR

Organizasyon kapsamında Adım Adım aracılığıyla gerçekleşecek olan Yardımseverlik Koşuları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) projeleri için bağış toplandı. 2023'te 10'uncu Eker I Run kapsamında yapılan Yardımseverlik Koşuları'nda, 2.7 milyon TL'nin üzerinde bağış toplanarak tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Eker I Run 2024'te organizasyonun yapıldığı güne kadar 4 bine yakın bağışçı ve yaklaşık 650 gönüllü sporcunun katkısıyla, 2 milyon 600 bin TL kaynak yaratıldı. Bu yıl bağış tutarının 4 milyon 500 bin lirayı geçmesi hedefleniyor.

'EKER I RUN, KOŞU DÜNYASININ PRESTİJLİ ETKİNLİKLERİ ARASINDA YER ALIYOR'

13 ülke ve 38 şehirden 5 bin kişinin katıldığı 11'inci Eker I Run, dereceye giren sporcular için yapılan ödül törenlerinin ardından sona ererken, Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, 11'inci Eker I Run Koşusu'nun birçok ilke ve rekora sahne olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bursa'da bir sembol haline gelen Eker I Run'da 11'inci yılımızı kutladık. Şimdiye kadar çok fazla emek verdiğimiz Eker I Run'ın, koşu dünyasının prestijli etkinleri arasında yer almasından gurur duyuyoruz. Kendi çabamızın yanı sıra Bursalı sporseverlerin yoğun ilgisi ve destekçi kurumların da katkısıyla, organizasyonumuz büyümeye devam ediyor. Eker I Run, sadece bir koşu olmanın ötesinde; sporcuların, sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin, gençlerin, çocukların, yaşlıların, toplumun farklı kesimlerini buluşturan bir festival haline geldi. Eker Süt Ürünleri olarak, ilkleri yapmayı ve ilklerin üzerine yenilikleri eklemeyi seviyoruz. Eker I Run da pek çok ilki barındırıyor. Bu yıl 135 sporcunun koştuğu 42K maratonunu, Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olarak yapıyoruz. Yetişkin paten yarışı da Türkiye'de ilk defa Eker I Run'la başladı. Eker I Run'daki özel kategorilerimiz fark oluşturuyor. Özel Sporcular Yarışı'na, otizmli ve down sendromlu sporcular katıldı. Kurumsal Takımlar koşumuzu, şirketler bir kurumsal takım çalışması etkinliği olarak değerlendiriyor. Çalışanlar hem sağlıklı yaşam için koşuyor hem de birbiriyle kaynaştıkları hoş bir gün yaşıyor. 2024, birçok açıdan rekorların senesi oldu. 5 bin katılımcı koşarken, Eker Meydan'da 10 bin kişi bizimle beraber oldu. 18 STK, Adım Adım ile Yardımseverlik Koşusu kampanyası açtı. Bir başka rekoru da toplanan bağış miktarında kırdık. Bağış tutarında 4 milyon 500 bin TL'ye doğru gidiyoruz. 11'inci Eker I Run'ı, 'Yola Çık' mottosuyla yaptık. Her zaman atılacak yeni adımlar olduğunu biliyoruz. Daha uzun yıllar Eker I Run'ın yolunun açık olacağına inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sivil Toplum Etkinlik Bursa Yaşam Spor Roma

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 6 Ekim noterler çalışıyor mu? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE!
title