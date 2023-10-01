Bursa'da 10. Eker I Run Koşusu Gerçekleştirildi

Bursa'da düzenlenen Eker I Run Koşusu, 4 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Koşuda birçok kategori ve yarış gerçekleştirildi. Ayrıca Yardımseverlik Koşuları'nda 1 milyon 700 bin liralık bağış toplandı.

Bursa'da 10.'su düzenlenen Eker I Run Koşusu, 4 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Eker Meydan'da düzenlenen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından 4 bin 500 koşucu yer aldı. 42K Maratonu'nun kadınlar birincisi Özlem Işık olurken, 42K erkeklerde ise birinciliği Oğuzhan Emre Singer elde etti.

Uludağ'ın zirvesinden sabah 07.30'da başlayan 10. Eker I Run'ın heyecanı gün boyunca devam etti. Uludağ'dan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı Startı ile başlayan koşuda, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı "Minik Adımlar Koşuları"nın yanı sıra 5 bin metre, 15 bin metre koşuları ve paten yarışı gerçekleştirildi.

Eker Meydan'dan başlayan 15 bin metre yarışının startını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 5 bin metre yarışının startını ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ve Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker verdi.

Yardımseverlik koşularında bağışlar toplandı

10. Eker I Run'da Adım Adım iş birliği kapsamında gerçekleştirilen Yardımseverlik Koşuları'nda Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) projeleri için 4 bin 766 bağışçı ve 691 gönüllü sporcunun katkısıyla 1 milyon 700 bin liralık bağış toplandı.

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, sporla iç içe bir marka olduklarını söyledi.

İnsanları spora teşvik ettiklerini belirten Kiraz, "Sağlıklı, lezzetli ve kaliteli ürünler üretmekle birlikte insanların hayatına dokunduğumuz, onları spor yapmaya teşvik eden etkinlikler düzenliyoruz. İnsanların sadece izlemekle kalmadığı, aynı zamanda yapabildiği sporlara destek oluyoruz. 7'den 70'e herkesin ortak paydası olan koşu da bu sporların başında geliyor." dedi.

2014 yılında 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdikleri organizasyonda rekor katılım olduğunu vurgulayan Kiraz, şöyle konuştu:

"(Koşuyoruz) mottosuyla gerçekleştirdiğimiz 10. Eker I Run'da, sporu, eğlenceyi ve iyiliği buluşturduk. 2014'te 600 koşucunun katılımıyla başladığımız Eker I Run'da, bu yıl 4 bin 500 koşucu bizimle beraber oldu. Etkinliğimiz her geçen yıl katılımcı sayısını artırarak, kendi içinde gelişerek yolculuğuna devam ediyor. Önceki yıllarda Eker I Run'ın Minik Adımlar kategorisinde koşarak spora başlayan ve milli takım seviyesine kadar yükselen katılımcılarımız oldu. Eker I Run'ın yeni sporcuların yetişmesine aracılık etmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ayrıca Eker I Run'ın 10. yılını, cumhuriyetimizin 100. yılında yapmak bizim için ayrı bir değer taşıdı. Eker I Run'da adımlar sadece koşmak için değil yardımseverlik için de atıldı. Adım Adım bünyesindeki 15 STK ile beraber yapılan Yardımseverlik Koşuları'nda bağış rekoru kırdığımız için çok mutluyuz. Daha yarış başlamadan 1 milyon 700 bin lira bağışa ulaşmıştık. Kampanya sonunda bu rakamı geçen senenin iki katı olan 2,5 milyon liraya ulaştırmayı hedefliyoruz. Eker I Run'la ilgili daha çok hayalimiz var. Spora destek vermeyi, insanları sağlıklı yaşama davet etmeyi sürdüreceğiz."

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, resmi partner olarak 10. Eker I Run'a katkı sağladı.

Yarışlar sonucu 6 kategoride sıralamalar şu şekilde gerçekleşti:

42K Maratonu Kadınlar: 1- Özlem Işık (03: 29: 36), 2- Yuliya Mironova (03: 52: 25), 3- Hülya Takım (04: 01: 05)

42K Maratonu Erkekler: 1- Oğuzhan Emre Singer (02: 26: 25), 2- Levent Kuva (02: 32: 46), 3- Cemalettin Suntur (02: 38: 24)

15K Yarışı Kadınlar: 1- Ece Calp (01: 01: 10), 2- Nuray Bulut Göktepe (01: 04: 52), 3- Ayşegül Akdoğan (01: 06: 44)

15K Yarışı Erkekler: 1- Aykut Taşdemir (00: 50: 50), 2- Yunus Emre Akkuş (00: 51: 34), 3- İsmail Özkan (00: 52: 26)

5K Yarışı Kadınlar: 1- Cemre Civelek (00: 20: 30), 2- İklim Aslan (00: 21: 12), 3- Alena Volkova (00: 24: 15)

5K Yarışı Erkekler: 1- Doğa Nalbantoğlu (00: 16: 39), 2- Sezgin Uluhan (00: 16: 56), 3- Muhammed Bilal Osman (00: 17: 56)