Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin Türkiye şampiyonu - Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda heyecan tamamlanırken, organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Emirhan Çetin şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 24 Mayıs'ta start alan ve 63 kulüpten bin 200 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 41 kiloda mindere çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Emirhan Çetin, tüm rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Önemli organizasyonda şampiyon olarak altın madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi, elde ettiği dereceyle 16-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor