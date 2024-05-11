Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 38-29 yendi. Seriyi 2-0'a getiren ve tur atlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 5-6'ncılık serisinde Görele Belediyespor'un rakibi oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 38-29 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da konuk ekibin 19-14'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Seriyi 2-0'a getiren ve tur atlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 5-6'ncılık serisinde Görele Belediyespor'un rakibi oldu.