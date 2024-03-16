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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu deplasmanda mağlup etti

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçta 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 geriye düşen Bursa ekibi, 51 dakika süren 4. seti '42-40' alarak karşılaşmayı 5. sete taşıdı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Nemanja, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Doğan Karakoç, Mustafa Cengiz)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Ahmet Samet Baltacı, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Onur Kaya, Bahov (Caner Ergül)

Setler: 19-25, 25-18, 25-22, 40-42, 12-15

Süre: 146 dakika (24, 25, 26, 51, 20)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Maçta 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 geriye düşen Bursa ekibi, 51 dakika süren 4. seti "42-40" alarak karşılaşmayı 5. sete taşıdı.

Fenerbahçe ile Arkas Spor arasında 3 Kasım 2009 yılında oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının 48 dakika süren 3. setini 44-42 alan sarı lacivertli ekip, maçı 3-1 kazanarak tur atlamıştı.

Kaynak: AA / Spor

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