Bursa Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Hacıoğlu'nu kadrosuna kattı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, smaçör Mehmet Hacıoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Kulüp, 2023-2024 sezonu planlaması kapsamında iç transferde 6 oyuncuyla anlaşırken, dış transferde ise 4 oyuncuyla anlaşma sağladı. Mehmet Hacıoğlu, daha önce birçok takımda forma giymiş ve geçen sezon GCT Hekimoğlu Bursa Voleybol İhtisas'ta oynamıştı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, smaçör Mehmet Hacıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu planlaması kapsamında iç transferde 6 oyuncuyla yola devam eden, dış transferde ise 4 oyuncuyla anlaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 28 yaşındaki Mehmet Hacıoğlu'yla da anlaşma sağladı.

1,94 metre boyundaki Mehmet Hacıoğlu daha önce TOFAŞ, Düzce Belediyespor, Arhavi Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne, Altekma ve son olarak geçen sezon GCT Hekimoğlu Bursa Voleybol İhtisas'ta oynadı. Mehmet Hacıoğlu, 2022-2023 sezonunda 18 maçta forma giydi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçörler Gökhan Gökgöz, Dmitrii Bahov ve Emre Berat Fırat, orta oyuncular Emre Batur ve Fatih Cihan, libero Caner Ergül'le sözleşme yenilemiş, dış transferde libero Semih Çelik, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu, pasör çaprazı Daudi Okello ve pasör Gjorgi Gjorgiev'i kadrosuna katmıştı.