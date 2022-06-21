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Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Caner Ergül'ü kadrosuna kattı

AA - Cem Şan - Spor
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Caner Ergül'ü kadrosuna kattı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ta forma giyen Caner Ergül ile anlaştı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ta forma giyen Caner Ergül ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

Başantrenör Cemal Bora Şensoy ile yola devam kararı alan ve iç transferde de Dmitrii Bahov, Gökhan Gökgöz, Murilo Radke, Uğur Güneş ve Berk Dilmenler ile sözleşme yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, son olarak Halkbank'ta forma giyen libero Caner Ergül'ü kadrosuna kattı.

Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan, BAL Spor Kulübü ve son iki sezon da Halkbank'ta oynayan 1994 doğumlu libero, 2022-2023 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası ile 2022 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden milli takımın kadrosunda yer alan 1,87 metre boyundaki Caner Ergül, geçen sezon Halkbank formasıyla 32 maçta 102 sette forma giymişti.

AA / Cem Şan - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol Halkbank Sigorta Spor Haberler

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