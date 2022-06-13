Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Takımları Türkiye Şampiyonası'nda yine zirveyi kaptırmadı - Haberler

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Takımları Türkiye Şampiyonası'nda yine zirveyi kaptırmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Takımları Türkiye Şampiyonası'nda yine zirveyi kaptırmadı

6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonaları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonaları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

Kocaeli'nde düzenlenen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor takım halinde 2 Türkiye şampiyonluğu elde ederken, kulüp sporcuları da 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki şampiyonada 23 ilden 84 takım ve 400'den fazla sporcu yer alırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Jülide Aysu Mutlu küçük kızlar 2. masalar birincisi olarak altın madalya kazandı. Organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Hasan Atış yıldızlar 3. masalar ikincisi, Ömer Nasuh Özkaymak küçükler 3. masalar ikincisi ve Arya Aydoğan da küçük kızlar 1. masalar ikincisi olarak gümüş madalya, Yağız Kaan Erdoğmuş yıldızlar 1. masalar üçüncüsü ve Oğuz Yılmaz küçükler 1. masalar üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yıldız Takım Türkiye şampiyonu olarak, ilk kez bu kategoride zirveye çıkarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Küçük Kızlar Takımı da üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Elde edilen başarılı sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Küçük Kız ve Yıldız Takımları, 11-19 Temmuz 2022 tarihlerinde Selanik'te yapılacak Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takım'a seçildiler. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kocaeli Türkiye Spor Haberler

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