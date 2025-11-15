Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Son 16'ya Yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Yunan AEK'yi 30-29 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 37-29 kazandığı EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçının rövanşında Yunan kulübü AEK'yi 30-29 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-16 tamamlandı.

Sahasındaki ilk maçtan 37-29 galip ayrılan Bursa ekibi, rövanşı da 30-29 kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.

