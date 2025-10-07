Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası'nda AEK ile Eşleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Yunan temsilcisi AEK ile eşleşti. Kura çekimi Viyana'da gerçekleştirildi ve ilk maçlar 8-9 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Yunanistan temsilcisi AEK ile eşleşti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada üçüncü tur kura çekimi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

Bu turda mücadele edecek 32 takım, iki torbaya ayrılarak kura çekimine katıldı. Kupaya üçüncü turdan dahil olan ve 1. torbada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi AEK oldu.

Kupada bu turda ilk maçlar 8-9 Kasım, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivist, Bakan Ben Gvir'in skandal sözlerini böyle açıkladı

İsrailli bakandan Sumud aktivistlerine skandal sözler
Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu

İşte yeni piyasa değeri! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.