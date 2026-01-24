Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, İspanyol kulübü Replasa Beti-Onak'ı 32-28 yenerek EHF Avrupa Kupası çeyrek finaline adını yazdırdı. İlk maçta da galip gelen Bursa ekibi, toplamda 57-52'lik skorla tur atladı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 25-24 kazandığı EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçının rövanşında İspanyol kulübü Replasa Beti-Onak'ı 32-28 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Bursa'daki Nilüfer Belediye Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 tamamlandı.
Bursa ekibinin çeyrek finaldeki rakibi, 27 Ocak Salı günü çekilecek kura sonucu belli olacak.
