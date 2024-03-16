Bursa Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 45-29 yendi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 45-29 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını da 24-11 önde tamamlayan Bursa ekibi, galibiyetle haftayı kapattı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 45-29 yendi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Mudanya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 24-11 üstün tamamladı.