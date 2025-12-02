Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Mustafa Cervatoğlu, Gunter, Batu Ercan Akbaba, Nascimento, Eyüp Ensar Demirbiler)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Uriarte (Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Mert Cuci, Lawrence, Enis Ali Ay, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan, Burhan Zorluer)
Setler: 21-25, 23-25, 25-19, 38-40
Süre: 149 dakika (26, 33, 33, 57)
