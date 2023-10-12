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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Rıfat Erden Çevikel, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, İsmail Koçak, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Turgut Lelik, Berkun Üstündağ)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gjorgiev, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı (Semih Çelik, Caner Ergül, Hakkı Çapkınoğlu)

Setler: 15-25, 13-25, 14-25

Süre: 61 dakika (20, 20, 21)

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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