Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Rıfat Erden Çevikel, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, İsmail Koçak, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Turgut Lelik, Berkun Üstündağ)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gjorgiev, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı (Semih Çelik, Caner Ergül, Hakkı Çapkınoğlu)
Setler: 15-25, 13-25, 14-25
Süre: 61 dakika (20, 20, 21)
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor